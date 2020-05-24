Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов

В своем обращении к Шнурову Пригожин объяснял, что его слова выдернули из контекста, так как в своем высказывании он говорил не о себе или своей жене, певице Валерии, а о людях творческих профессий в целом: артистах театра и кино, цирка, танцорах и музыкантах. Однако Шнурова такие объяснения не устроили.