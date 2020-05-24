Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров высмеял оправдания продюсера Иосифа Пригожина после слов о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии.
В своем обращении к Шнурову Пригожин объяснял, что его слова выдернули из контекста, так как в своем высказывании он говорил не о себе или своей жене, певице Валерии, а о людях творческих профессий в целом: артистах театра и кино, цирка, танцорах и музыкантах. Однако Шнурова такие объяснения не устроили.
"Делегат артистов цирка! / Я смеюсь, катаясь лежа, / Цирковой ты наш заступник, / Представитель молодежи, / Ей бы ближе был Укупник", — написал музыкант в своем инстаграм-аккаунте.
Ранее бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что, в отличие от "бабушек и дедушек", артисты сейчас не получают ни копейки.
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