Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T20:20
https://ria.ru/20200524/1571914657.html
В Испании утвердили правила посещения пляжей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/64/1555586479_0:125:1920:1205_1036x0_80_0_0_0d409890a980efac8933a90ffa8d7770.jpg
РИА Новости

В Испании утвердили правила посещения пляжей

14:08 24.05.2020 (обновлено: 20:20 24.05.2020)
8167
© Фото : Pixabay/sgalisteoТуристы на пляже Испании
Туристы на пляже Испании
© Фото : Pixabay/sgalisteo
МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения пляжей: число отдыхающих должно быть ограничено, лежаки необходимо дезинфицировать, а при прогулках вдоль моря надо соблюдать дистанцию в два метра.
"Рекомендуется ограничить количество посетителей в зонах купания на море, где предполагается большой наплыв людей, чтобы поддерживать дистанцию между людьми и пляжной мебелью по меньшей мере в два метра", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, рекомендуется проводить дезинфекцию ограждений, деревянных подходов к воде и душам, лежаков, зонтиков, стульев, мусорных корзин.
Министерство отдельно оговаривает, что "нет научной информации о способности вируса оставаться активным в соленой воде, взаимодействие соли в морской воде, ультрафиолетовая радиация и высокая температура благоприятны для дезактивации возбудителей болезни".
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
23 мая, 16:07
Можно "планировать каникулы". Испания ждет иностранных туристов в июле
Министерство рекомендует ежедневно чистить песок, уделяя особое внимание уборке мусора, при этом "не рекомендуется дезинфекция песка на пляже". "Что касается песка, совместное действие соли морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение (UVB) и высокая температура благоприятны для дезактивации патогенных микроорганизмов", - говорится в сообщении ведомства.
При этом минздрав не советует купаться в этом сезоне в пресных непроточных водах.
На пляжах необходимо соблюдать социальную дистанцию, сотрудники должны информировать об этом посетителей, расстояние между зонтами должно быть не менее четырех метров, люди, гуляющие вдоль моря должны держаться в двух метрах друг от друга, не рекомендуется заниматься коллективными видами спорта и собираться компаниями более 15 человек.
Расположенные на пляжах рестораны и бары должны также соблюдать все санитарные протоколы, необходимо проветривать и проводить дезинфекцию раздевалок, туалетов и душевых кабинок, постов спасателей, спортивных площадок.
Безработные мадридцы выстроились в очередь за бесплатными продуктами
Вчера, 10:08Распространение нового коронавируса
В Испании после эпидемии выстроились длинные очереди за бесплатной едой
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который был введен в связи с эпидемией COVID-19, состоящий из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.
С 25 мая ряд регионов Испании перейдут на вторую стадию "деэскалации", которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники одной из клиник в пригороде Мадрида, Испания
23 мая, 17:17
"Худшее бедствие века". В Испании объявят траур по умершим от COVID
551139
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Девушка на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Закрытое на карантин кафе
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Туристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
В Кавказском заповеднике впервые за 20 лет в конце мая прошли снегопады
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Синоптик прокомментировал сообщения об экстремальной жаре летом
Сейсмограф
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния