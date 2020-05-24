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2020-05-24T14:03
https://ria.ru/20200524/1571914589.html
В Иерусалиме началась демонстрация в поддержку Нетаньяху
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РИА Новости

В Иерусалиме началась демонстрация в поддержку Нетаньяху

14:03 24.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид Иерусалима
Вид Иерусалима
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вид Иерусалима. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку Биньямина Нетаньяху проходит в Иерусалиме близ суда, где через час начнётся первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр.
Сторонники партии "Ликуд" с флагами и плакатами свистят, поют песни и скандируют слоганы в поддержку Нетаньяху.
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Вчера, 09:22
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"Нетаньяху не один", - кричат демонстранты.
Как сообщил РИА Новости представитель демонстрантов, у суда находятся порядка 200 человек.
Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждаться порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения, и, по мнению юристов, дело Нетаньяху займёт как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!".
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придётся принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
Кроме Нетаньяху, в рамках судебного процесса на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел "2000" и "4000", которые обвиняются в предоставлении Нетаньяху позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля - бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования. По решению суда, процесс над Нетаньяху не будет транслироваться в прямом эфире вопреки просьбам целого ряда израильских СМИ.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Вчера, 00:35
В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху
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Биньямин НетаньяхуИерусалимЛикудИзраильВ мире
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