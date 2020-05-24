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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T14:00
https://ria.ru/20200524/1571914447.html
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381301_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a94eb5547ad558d1b06cafdb5a85956b.jpg
РИА Новости

В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус

14:00 24.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПустая набережная в Севастополе
Пустая набережная в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пустая набережная в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
По последним данным, в Севастополе выявлено 155 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 114 человек, умерли двое.
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"Если мы сейчас сможем продумать и организовать систему въездного тестирования, а это единственный, я не вижу других способов контроля за ситуацией. Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Вести. Севастополь".
По его словам, курортная сфера с 1 июня точно не откроется.
"К середине июня, к пятнадцатому числу, мы будем готовиться. Летом мы все равно будем принимать гостей, но в ограниченных условиях, с особой работой пляжей, музеев и так далее. Будем потихоньку это все запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всем мире этим летом", - подчеркнул Развожаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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