В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус

По последним данным, в Севастополе выявлено 155 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 114 человек, умерли двое.

"Если мы сейчас сможем продумать и организовать систему въездного тестирования, а это единственный, я не вижу других способов контроля за ситуацией. Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Вести. Севастополь".

По его словам, курортная сфера с 1 июня точно не откроется.

"К середине июня, к пятнадцатому числу, мы будем готовиться. Летом мы все равно будем принимать гостей, но в ограниченных условиях, с особой работой пляжей, музеев и так далее. Будем потихоньку это все запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всем мире этим летом", - подчеркнул Развожаев.