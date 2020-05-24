Пассажир рейса Симферополь — Москва устроил дебош

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали на борту авиалайнера рейса Симферополь — Москва пьяного авиадебошира, который оскорблял бортпроводников и требовал пересадить его в бизнес-класс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно данным, в полицию поступило сообщение, что в аэропорту Симферополя на борту авиалайнера рейса Симферополь — Москва пьяный пассажир нарушает общественный порядок.
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Установлено, что 31-летний житель Московской области во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе. После получения отказа от бортпроводников мужчина стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера. Отмечается, что полицейские предложили мужчине покинуть самолет, но он не реагировал на замечания и оскорблял правоохранителей.
"Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался. Материал о привлечении пассажира к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания. Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. "в" ст. 213 УК РФ", — сообщила Волк.
Добавляется, что мужчина ранее был судим.