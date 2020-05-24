Пассажир рейса Симферополь — Москва устроил дебош

"Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался. Материал о привлечении пассажира к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания. Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. "в" ст. 213 УК РФ", — сообщила Волк.