Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мусульманская община полуострова вносит достойный вклад в развитие региона и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
"Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в развитие нашего региона, в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, который объявлен в республике государственным праздником и выходным днем.
По его словам, плодотворная деятельность крымского муфтията способствует укреплению общественного согласия, реализации важных проектов в сфере духовного образования и благотворительности.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
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