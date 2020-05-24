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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-24T13:38
https://ria.ru/20200524/1571913948.html
Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/38/1555373853_0:26:2873:1642_1036x0_80_0_0_e7622b354d6b9cb39b85379e514a8eaf.jpg
РИА Новости

Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма

13:38 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мусульманская община полуострова вносит достойный вклад в развитие региона и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
"Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в развитие нашего региона, в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, который объявлен в республике государственным праздником и выходным днем.
По его словам, плодотворная деятельность крымского муфтията способствует укреплению общественного согласия, реализации важных проектов в сфере духовного образования и благотворительности.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
Начало строительства соборной мечети в Крыму
13 ноября 2019, 10:32Религия и мировоззрение
Соборная мечеть Крыма откроется летом 2020 года
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Религия и мировоззрениеСергей Аксенов (политик)Ураза-байрамРеспублика Крым
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