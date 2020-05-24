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2020-05-24T13:36
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Кадыров рассказал о праздничной молитве, прошедшей в мечети Грозного
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РИА Новости

Кадыров рассказал о праздничной молитве, прошедшей в мечети Грозного

13:36 24.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Единственная в республике праздничная молитва в связи с окончанием священного месяца Рамадан состоялась в центральной грозненской мечети "Сердце Чечни", она прошла с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"По воле Всевышнего в Центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся единственный в республике Ид-намаз. Он прошел в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в республике отменены крупные религиозные мероприятия, однако Духовным управлением мусульман по согласованию с властями было принято решение разрешить проведение Ид-намаза, "чтобы в благословенный Ид аль-Фитр просить о милости и прощении Всевышнего".
В праздничной молитве приняли участие кадии районов, имамы сел, на молитву не допустили лиц старше шестидесяти лет. В мероприятии были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции.
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Участники религиозной церемонии помолились также о защите человечества от пандемии.
В Чечне с начала апреля, по решению духовенства республики, запрещены коллективные молитвы в мечетях до снятия мер по COVID-19. Накануне праздника Ураза-байрам Кадыров и муфтий Салах-Хаджи Межиев призвали жителей республики отметить в этом году праздник в кругу семьи и не ходить в гости. В Чечне власти на четыре праздничных дня запретили передвижение по республике.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
В этот праздник принято ходить в гости, угощать праздничными блюдами, дарить подарки.
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Рамзан КадыровГрозныйОбщество
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