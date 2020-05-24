Кадыров рассказал о праздничной молитве, прошедшей в мечети Грозного

ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Единственная в республике праздничная молитва в связи с окончанием священного месяца Рамадан состоялась в центральной грозненской мечети "Сердце Чечни", она прошла с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса, сообщил глава Чечни Единственная в республике праздничная молитва в связи с окончанием священного месяца Рамадан состоялась в центральной грозненской мечети "Сердце Чечни", она прошла с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

"По воле Всевышнего в Центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся единственный в республике Ид-намаз. Он прошел в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в республике отменены крупные религиозные мероприятия, однако Духовным управлением мусульман по согласованию с властями было принято решение разрешить проведение Ид-намаза, "чтобы в благословенный Ид аль-Фитр просить о милости и прощении Всевышнего".

В праздничной молитве приняли участие кадии районов, имамы сел, на молитву не допустили лиц старше шестидесяти лет. В мероприятии были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции.

Участники религиозной церемонии помолились также о защите человечества от пандемии.

В Чечне с начала апреля, по решению духовенства республики, запрещены коллективные молитвы в мечетях до снятия мер по COVID-19. Накануне праздника Ураза-байрам Кадыров и муфтий Салах-Хаджи Межиев призвали жителей республики отметить в этом году праздник в кругу семьи и не ходить в гости. В Чечне власти на четыре праздничных дня запретили передвижение по республике.

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.