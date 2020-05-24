В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника, после чего вражеский обстрел прекратился. Потери противника уточняются", — сказал он.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела Старомихайловки оказалась повреждена трансформаторная подстанция, полностью обесточены две улицы.