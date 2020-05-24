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2020-05-24T18:36
https://ria.ru/20200524/1571913760.html
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
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РИА Новости

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

13:34 24.05.2020 (обновлено: 18:36 24.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника, после чего вражеский обстрел прекратился. Потери противника уточняются", — сказал он.
Боец Народной милиции ДНР
Вчера, 10:10
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Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела Старомихайловки оказалась повреждена трансформаторная подстанция, полностью обесточены две улицы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слава защитникам ДНР и ЛНР ! Храни вас всевышний.
24 мая, 13:59
Фома Неверующий
368220004
Ответный огонь это же когда ПО ТЕБЕ СТРЕЛЯЮТ, а не по каким-то трансформаторным станциям. Правильно же??
24 мая, 14:03
Stas Dremov
2501015322
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