В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

"Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника, после чего вражеский обстрел прекратился. Потери противника уточняются", — сказал он.