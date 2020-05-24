В Кавказском заповеднике впервые за 20 лет в конце мая прошли снегопады

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Впервые за 20 лет в предгорьях и высокогорьях Впервые за 20 лет в предгорьях и высокогорьях Кавказского заповедника прошли обильные снегопады, нарушившие электроснабжение и повалившие деревья, сообщает заповедник.

Отмечается, что в заповеднике от предгорной зоны и до высокогорий прошли дожди и снегопады. Днём в пятницу начался дождь, который затем перешел в дождь со снегом, а к утру субботы превратился в сильный снегопад.

"Температура утром в Гузерипле упала до 0,5 градуса Цельсия, и это с учетом того, что лишь сутки тому назад температура воздуха поднималась здесь выше +20. Подобное явление природы является по сути аномальным, особенно для предгорной зоны... Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось, по крайней мере, в течение последних 20 лет", - говорится в сообщении.

По данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерипля (600 метров над уровнем моря) выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года.

В высокогорьях, выше 2000 метров над уровнем моря весенние снегопады - не редкость. Здесь и в апреле, и в мае случаются осадки в виде снега практически раз в два года. Однако стоит учесть, что обычно это незначительные снегопады, высота снежного покрова при которых составляет в среднем 1-2 сантиметра. А в этот раз на метеостанции Джуга снега выпало 15 сантиметров. Такие снегопады могут повторяться не чаще одного раза в 20 лет, если не реже.

В заповеднике уверены, что выпавший майский снег, скорее всего, быстро растает, особенно в предгорьях, и лишь добавит влажности в почву. Но снегопады создали и ряд проблем.

"То, что снег был мокрый, стало настоящим бедствием. Под тяжестью налипшего снега, стволы и ветки деревьев не выдерживали, в результате очень много деревьев было повреждено. Кроме того, снег оборвал электропровода в прилегающих населенных пунктах, лишив их энергообеспечения, в том числе света не было и в Гузерипле", - говорится в сообщении.