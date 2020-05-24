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2020-05-24T13:32
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В Кавказском заповеднике впервые за 20 лет в конце мая прошли снегопады
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РИА Новости

В Кавказском заповеднике впервые за 20 лет в конце мая прошли снегопады

13:30 24.05.2020 (обновлено: 13:32 24.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТуристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Туристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Туристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. Архивное фото
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Впервые за 20 лет в предгорьях и высокогорьях Кавказского заповедника прошли обильные снегопады, нарушившие электроснабжение и повалившие деревья, сообщает заповедник.
Отмечается, что в заповеднике от предгорной зоны и до высокогорий прошли дожди и снегопады. Днём в пятницу начался дождь, который затем перешел в дождь со снегом, а к утру субботы превратился в сильный снегопад.
"Температура утром в Гузерипле упала до 0,5 градуса Цельсия, и это с учетом того, что лишь сутки тому назад температура воздуха поднималась здесь выше +20. Подобное явление природы является по сути аномальным, особенно для предгорной зоны... Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось, по крайней мере, в течение последних 20 лет", - говорится в сообщении.
По данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерипля (600 метров над уровнем моря) выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года.
В высокогорьях, выше 2000 метров над уровнем моря весенние снегопады - не редкость. Здесь и в апреле, и в мае случаются осадки в виде снега практически раз в два года. Однако стоит учесть, что обычно это незначительные снегопады, высота снежного покрова при которых составляет в среднем 1-2 сантиметра. А в этот раз на метеостанции Джуга снега выпало 15 сантиметров. Такие снегопады могут повторяться не чаще одного раза в 20 лет, если не реже.
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В заповеднике уверены, что выпавший майский снег, скорее всего, быстро растает, особенно в предгорьях, и лишь добавит влажности в почву. Но снегопады создали и ряд проблем.
"То, что снег был мокрый, стало настоящим бедствием. Под тяжестью налипшего снега, стволы и ветки деревьев не выдерживали, в результате очень много деревьев было повреждено. Кроме того, снег оборвал электропровода в прилегающих населенных пунктах, лишив их энергообеспечения, в том числе света не было и в Гузерипле", - говорится в сообщении.
В субботу горный курорт "Роза Хутор" в Сочи также сообщил о снегопадах, прошедших в горах, что для мая редкое явление.
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