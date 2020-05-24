В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 135,7 тысячи

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 135,7 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. Число выявленных случаев заражения коронавирусом вдостигло 135,7 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие сутки удалось выявить 2180 новых случаев заражения COVID-19 (накануне впервые в течение текущей недели было менее 2 тысяч случаев). Общее число заразившихся достигло 135 701.

IRINN . "К счастью, к настоящему моменту выздоровели 105 801 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала

Кроме того, за последние 24 часа скончались 58 человек, а число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 7417.

Ранее в минздраве говорили об опасениях возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в свете религиозных праздников и связанных с ними выходных в Иране. В частности, министр здравоохранения страны Саид Намаки призывал граждан отказаться от необязательных поездок в праздник Ид аль-Фитр.

Мусульмане в воскресенье встречают один из главных праздников, также известный как Ураза-байрам, который в этом году проходит в абсолютно иных условиях, связанных с существующими из-за коронавируса ограничениями, которые варьируются в зависимости от страны.

Несмотря на то, что власти советовали встречать праздник дома, в Иране было решено не отменять праздничный намаз в этот день и организовать его с "соблюдением медицинских предписаний" - с масками и дезинфекцией, на открытых площадях, а также в открывшихся мечетях, где не будет образовываться столпотворение.

При этом основные святыни, куда, как правило, иранцы устремляются в религиозные праздники, закрыты до окончания праздника. Однако власти Ирана еще в начале мая приняли решение об открытии мечетей в тех районах, которые признаны "белыми", то есть с наименее опасной ситуацией распространения коронавируса.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая. Мусульмане считают, что в праздничные дни нужно постараться совершить как можно больше добрых поступков: помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также следует простить обиды и навестить своих близких, чтобы посидеть с ними за праздничным столом.