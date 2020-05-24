В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 135,7 тысячи

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 135,7 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
По его словам, за прошедшие сутки удалось выявить 2180 новых случаев заражения COVID-19 (накануне впервые в течение текущей недели было менее 2 тысяч случаев). Общее число заразившихся достигло 135 701.
"К счастью, к настоящему моменту выздоровели 105 801 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
Кроме того, за последние 24 часа скончались 58 человек, а число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 7417.
Ранее в минздраве говорили об опасениях возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в свете религиозных праздников и связанных с ними выходных в Иране. В частности, министр здравоохранения страны Саид Намаки призывал граждан отказаться от необязательных поездок в праздник Ид аль-Фитр.
Мусульмане в воскресенье встречают один из главных праздников, также известный как Ураза-байрам, который в этом году проходит в абсолютно иных условиях, связанных с существующими из-за коронавируса ограничениями, которые варьируются в зависимости от страны.
Несмотря на то, что власти советовали встречать праздник дома, в Иране было решено не отменять праздничный намаз в этот день и организовать его с "соблюдением медицинских предписаний" - с масками и дезинфекцией, на открытых площадях, а также в открывшихся мечетях, где не будет образовываться столпотворение.
При этом основные святыни, куда, как правило, иранцы устремляются в религиозные праздники, закрыты до окончания праздника. Однако власти Ирана еще в начале мая приняли решение об открытии мечетей в тех районах, которые признаны "белыми", то есть с наименее опасной ситуацией распространения коронавируса.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая. Мусульмане считают, что в праздничные дни нужно постараться совершить как можно больше добрых поступков: помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также следует простить обиды и навестить своих близких, чтобы посидеть с ними за праздничным столом.
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