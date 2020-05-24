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2020-05-24T13:20
https://ria.ru/20200524/1571913261.html
Консульский отдел российского посольства на Кипре начнет прием с 1 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093159_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9f54dc3ae2ffe839072cbc6da103eaca.jpg
РИА Новости

Консульский отдел российского посольства на Кипре начнет прием с 1 июня

13:20 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинКипр
Кипр
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Кипр. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ на Кипре возобновит свою работу с 1 июня, сообщила российская дипмиссия.
"Информируем вас о возобновлении с 1 июня 2020 года работы Консульского отдела Посольства по всему спектру консульских вопросов", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В дипмиссии уточняют, что прием ведется строго по предварительной записи, и предупреждают, что "в целях соблюдения санитарно-эпидемиологической ситуации на острове, обусловленной коронавирусной инфекцией (COVID-19), в консульскую приемную будут допущены только граждане в защитной маске и перчатках".
"Выдача виз для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации временно прекращена", - напомнили в посольстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКипрВ мире
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