Консульский отдел российского посольства на Кипре начнет прием с 1 июня

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ на Кипре возобновит свою работу с 1 июня, сообщила российская дипмиссия.
"Информируем вас о возобновлении с 1 июня 2020 года работы Консульского отдела Посольства по всему спектру консульских вопросов", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
📣 Внимание— RusEmbCyprus (@RusEmbCyprus) May 24, 2020
С 1 июня консульский отдел Посольства возобновляет работу по всему спектру консульских вопросов.
Прием ведется строго по предварительной записи❗️
Подробнее ➡️ https://t.co/UVL13KoB8f pic.twitter.com/PnmrL5bTzx
В дипмиссии уточняют, что прием ведется строго по предварительной записи, и предупреждают, что "в целях соблюдения санитарно-эпидемиологической ситуации на острове, обусловленной коронавирусной инфекцией (COVID-19), в консульскую приемную будут допущены только граждане в защитной маске и перчатках".
"Выдача виз для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации временно прекращена", - напомнили в посольстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.