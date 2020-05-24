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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T13:15
https://ria.ru/20200524/1571913111.html
В Ростовской области выявили 152 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895734_0:229:3233:2047_1036x0_80_0_0_e514f0993e837cb6ee29226faedbcc6c.jpg
РИА Новости

В Ростовской области выявили 152 новых случаев заражения коронавирусом

13:15 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Заболевшего коронавирусом выявили в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, который оставался последним из 55 муниципалитетов региона, свободных от этой инфекции, сообщает правительство области.
По данным регионального Роспотребнадзора на 24 мая, в области зафиксировано 3569 случаев заболевания коронавирусом, из них 152 за последние сутки. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 85. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,66.
Ранее ни одного случая коронавируса не было зарегистрировано лишь в Родионово-Несветайском районе области.
"Новые инфицированные зарегистрированы в 35 городах и районах региона... В общей сложности, инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня во всех муниципальных образований Ростовской области", - говорится в сообщении.
За весь период эпидемии в области выздоровел 1251 человек, умерли 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 23 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Родионово-Несветайский районРостовская область
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