В Ростовской области выявили 152 новых случаев заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Заболевшего коронавирусом выявили в Заболевшего коронавирусом выявили в Родионово-Несветайском районе Ростовской области , который оставался последним из 55 муниципалитетов региона, свободных от этой инфекции, сообщает правительство области.

По данным регионального Роспотребнадзора на 24 мая, в области зафиксировано 3569 случаев заболевания коронавирусом, из них 152 за последние сутки. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 85. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,66.

Ранее ни одного случая коронавируса не было зарегистрировано лишь в Родионово-Несветайском районе области.

"Новые инфицированные зарегистрированы в 35 городах и районах региона... В общей сложности, инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня во всех муниципальных образований Ростовской области", - говорится в сообщении.

За весь период эпидемии в области выздоровел 1251 человек, умерли 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 23 человека.