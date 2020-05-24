В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Кузбассе продлевался до 25 мая включительно, в 23 территориях области с 18 мая открылись летние веранды кафе и ресторанов. Также в регионе практически во всех населенных пунктах работают непродовольственные магазины, расположенные вне торгово-развлекательных центров. В пятницу медучреждения Кузбасса начали возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Основные отрасли производства - промышленность, сельское хозяйство, жилищное и дорожное строительство - не останавливали свою работу.

"Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу ТРЦ, фитнес-клубов и других объектов. Они пока остаются закрытыми. Режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю… Вернемся к вопросу об открытии торгово-развлекательных центров через неделю, в последних числах мая. К этому моменту нужно навести порядок с соблюдением мер профилактики на торговых объектах. Каждый магазин должен неукоснительно соблюдать меры профилактики", – сказал глава региона.

По словам губернатора, ему поступает большое количество жалоб от жителей на то, что во многих магазинах сотрудники не заботятся о безопасности покупателей. "В пятницу прошел по магазинам в Кемерове и убедился: в большинстве из них меры предосторожности не соблюдаются. На полу нет разметки, от покупателей не требуют соблюдать социальную дистанцию, продавцы без масок, у входа нет антисептиков, чтобы обрабатывать руки", – отметил Цивилев, добавив, что магазины, где не соблюдают меры безопасности, будут закрывать точечно.

Глава региона подчеркнул, что при несоблюдении мер предосторожности ситуация может пойти вспять, и вновь придется вводить жесткие ограничительные меры, поэтому он призвал жителей области по возможности оставаться дома, а на улице, в закрытых местах и общественном транспорте соблюдать дистанцию и масочный режим.

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 418 случаев заражения коронавирусом . Семь человек скончались, 142 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8680 человек. Также в регионе по-прежнему самое низкое в Сибири количество заболевших на 100 тысяч населения и наименьший прирост заболеваемости за прошедшую неделю.