Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 85 беженцев (женщин – 25, детей – 43). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа), обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов.