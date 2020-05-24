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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-24T13:07
https://ria.ru/20200524/1571912800.html
Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6475323e9bd6d54818e1d89325141125.jpg
РИА Новости

Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев

13:07 24.05.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 80 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 85 беженцев (женщин – 25, детей – 43). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа), обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов.
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