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2020-05-24T17:27
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Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
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РИА Новости

Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде

13:05 24.05.2020 (обновлено: 17:27 24.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал РИА Новости заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
Американский дипломат ранее назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы" из-за вооружений, которые Россия, по его словам, разместила в этом регионе вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
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Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.

"К сожалению, американская президентская администрация как обычно поверхностна в своих суждениях. Большинство их заявлений в части Калининградской области весьма далеки от реальности, что показывает низкую компетенцию таких советников", — отметил глава Калининградской области.

Губернатор добавил, что слова о "закрытой военной базе" ничего кроме недоумения у него не вызвали.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Вчера, 10:57
Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
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Антон АлихановЕвропаСШАКалининградБезопасностьПолитика
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