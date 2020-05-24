Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал РИА Новости заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
Американский дипломат ранее назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы" из-за вооружений, которые Россия, по его словам, разместила в этом регионе вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
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Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.
"К сожалению, американская президентская администрация как обычно поверхностна в своих суждениях. Большинство их заявлений в части Калининградской области весьма далеки от реальности, что показывает низкую компетенцию таких советников", — отметил глава Калининградской области.
Губернатор добавил, что слова о "закрытой военной базе" ничего кроме недоумения у него не вызвали.