Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела COVID-19

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Главврач калужской областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19, сама заразилась коронавирусом, ее состояние удовлетворительное, сообщил врио губернатора Главврач калужской областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19, сама заразилась коронавирусом, ее состояние удовлетворительное, сообщил врио губернатора Владислав Шапша

"Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина. Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию", — написал Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.

По его словам, Елена Николаевна "со свойственной ей энергией" с самого начала запуска противоэпидемиологических мер активно включилась в борьбу с инфекцией. Находилась внутри "красной зоны", помогала коллегам, обучала врачей, которые приезжали на усиление.

"И этот случай — еще одно напоминание, в каких тяжелейших условиях приходится работать нашим медикам. Они стараются изо всех сил и не жалеют себя. Вклад Елены Николаевны в борьбу с коронавирусом неоценим. И мы видим, что за последние полторы недели количество выздоровевших — стабильно высокое. Это говорит о том, что мы справляемся с вирусом", — подчеркнул врио губернатора, пожелав врачу выздоровления.

Он отметил, что состояние Алешиной врачи оценивают как удовлетворительное.