Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Главврач калужской областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19, сама заразилась коронавирусом, ее состояние удовлетворительное, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
"Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина. Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию", — написал Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
По его словам, Елена Николаевна "со свойственной ей энергией" с самого начала запуска противоэпидемиологических мер активно включилась в борьбу с инфекцией. Находилась внутри "красной зоны", помогала коллегам, обучала врачей, которые приезжали на усиление.
"И этот случай — еще одно напоминание, в каких тяжелейших условиях приходится работать нашим медикам. Они стараются изо всех сил и не жалеют себя. Вклад Елены Николаевны в борьбу с коронавирусом неоценим. И мы видим, что за последние полторы недели количество выздоровевших — стабильно высокое. Это говорит о том, что мы справляемся с вирусом", — подчеркнул врио губернатора, пожелав врачу выздоровления.
Он отметил, что состояние Алешиной врачи оценивают как удовлетворительное.
В Калужской области 3354 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, 884 человека выздоровело. Скончались 23 человека, из них трое — в минувшие сутки: это житель Малоярославецкого района 1940 года рождения, житель Калуги 1963 года рождения и житель Жуковского района 1973 года рождения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.