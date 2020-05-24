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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T13:02
https://ria.ru/20200524/1571912581.html
Крым ввел особый порядок приезда командированных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403353_0:0:1460:821_1036x0_80_0_0_e210e0fe6d26e91dd6d4b33a98447fec.jpg
РИА Новости

Крым ввел особый порядок приезда командированных

13:02 24.05.2020
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту "Мыс Сарыч" на 45-м километре Ялтинской трассы
Фельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту Мыс Сарыч на 45-м километре Ялтинской трассы
© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту "Мыс Сарыч" на 45-м километре Ялтинской трассы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что приезжающие в республику в частные командировки должны в принудительном порядке выдержать карантин в обсерваторе, требование не распространяется на командировки, оформленные органами государственной власти.
По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека. Ранее Аксенов заявил, что все "бесцельно" приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет.
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
Вчера, 11:21Распространение нового коронавируса
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
"Никаких частных командировок котироваться, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки, оформленные органами государственной власти Российской Федерации. Другие варианты даже не обсуждаются. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании - нанимают оборудованный по стандартам обсерватор, оплачивают его как положено", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
По его словам, компания, чьи сотрудники приезжают в командировку в Крым, должна разместить их за свой счет в частном обсерваторе и в течение двух недель провести тестирование на коронавирус.
"Только после этого они могут передвигаться свободно. Другого варианта в данном случае не будет", - подчеркнул Аксенов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Популярные комментарии
Вся наша страна большой обсерватор ?
24 мая, 17:56
Diesel 164 Спиридонов
4620003
Закройте границу не только на въезд, но и на выезд. Запретите авиасообщение. Сидите на попе ровно. Представителям власти по статусу не положено быть истеричками. В других регионах хотя бы выбирают выражения...
24 мая, 14:37
ЕВЕкатерина В
3152005
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