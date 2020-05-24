Крым ввел особый порядок приезда командированных

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

По его словам, компания, чьи сотрудники приезжают в командировку в Крым, должна разместить их за свой счет в частном обсерваторе и в течение двух недель провести тестирование на коронавирус.