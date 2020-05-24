Крым ввел особый порядок приезда командированных

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что приезжающие в республику в частные командировки должны в принудительном порядке выдержать карантин в обсерваторе, требование не распространяется на командировки, оформленные органами государственной власти.
По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека. Ранее Аксенов заявил, что все "бесцельно" приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет.
"Никаких частных командировок котироваться, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки, оформленные органами государственной власти Российской Федерации. Другие варианты даже не обсуждаются. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании - нанимают оборудованный по стандартам обсерватор, оплачивают его как положено", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
По его словам, компания, чьи сотрудники приезжают в командировку в Крым, должна разместить их за свой счет в частном обсерваторе и в течение двух недель провести тестирование на коронавирус.
"Только после этого они могут передвигаться свободно. Другого варианта в данном случае не будет", - подчеркнул Аксенов.
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