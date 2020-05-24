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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:59
https://ria.ru/20200524/1571912508.html
В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570404518_0:14:3198:1813_1036x0_80_0_0_01bd6c5b2faa2fae2e6027f885ac3fb1.jpg
РИА Новости

В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом

12:59 24.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкМестные жители во время похорон человека, умершего от коронавируса, в Медане, Индонезия
Местные жители во время похорон человека, умершего от коронавируса, в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в фотобанк
Местные жители во время похорон человека, умершего от коронавируса, в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии превысило 22 тысячи, скончались более 1,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было выявлено 526 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных достигло 22 271. Количество летальных исходов увеличилось на 21 и достигло 1372.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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