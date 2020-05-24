В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии превысило 22 тысячи, скончались более 1,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было выявлено 526 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных достигло 22 271. Количество летальных исходов увеличилось на 21 и достигло 1372.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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