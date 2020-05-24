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2020-05-24T12:56
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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пять выбросов за сутки
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РИА Новости

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пять выбросов за сутки

12:56 24.05.2020
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© www.sakhtravels.narod.ruВулкан Эбеко
Вулкан Эбеко
© www.sakhtravels.narod.ru
Вулкан Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая – РИА Новости. Пять пепловых выбросов в воскресенье зарегистрировано на вулкане Эбеко на острове Парамушир, сообщили РИА Новости в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения на Курилах.
"В воскресенье на Эбеко наблюдалось пять выбросов. Высота столба дыма достигала от 3 до 5 километров над уровнем моря. Пепловые шлейфы распространялись в восточном направлении на расстояние 10 километров. Последняя эксплозия зафиксирована в 19.00 (11.00 мск), столб пепла поднялся на 5 километров", - уточнила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
По ее словам, для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ЭбекоПарамуширЗемля - РИА НаукаКурильские островаСеверо-Курильск
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