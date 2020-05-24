На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пять выбросов за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая – РИА Новости. Пять пепловых выбросов в воскресенье зарегистрировано на вулкане Пять пепловых выбросов в воскресенье зарегистрировано на вулкане Эбеко на острове Парамушир , сообщили РИА Новости в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения на Курилах

"В воскресенье на Эбеко наблюдалось пять выбросов. Высота столба дыма достигала от 3 до 5 километров над уровнем моря. Пепловые шлейфы распространялись в восточном направлении на расстояние 10 километров. Последняя эксплозия зафиксирована в 19.00 (11.00 мск), столб пепла поднялся на 5 километров", - уточнила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

По ее словам, для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.