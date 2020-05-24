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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:53
https://ria.ru/20200524/1571912314.html
В Подмосковье умерли еще пять пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Подмосковье умерли еще пять пациентов с коронавирусом

12:53 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ещё пять человек с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших возросло до 329, выздоровели и выписались более 5,5 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 324 скончавшихся.
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"Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 33 515. Скончались 329 заболевших. Выздоровели и выписались 5520 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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