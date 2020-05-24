В Подмосковье умерли еще пять пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ещё пять человек с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших возросло до 329, выздоровели и выписались более 5,5 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 324 скончавшихся.
"Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 33 515. Скончались 329 заболевших. Выздоровели и выписались 5520 человек", - говорится в сообщении.
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