Путин поздравил коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием газеты

"За минувшее время легендарная "Комсомолка" прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойдённые мэтры репортажа и публицистики. И, конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников "Комсомольской правды", которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них не вернулись домой", - приводятся в поздравлении слова Путина.