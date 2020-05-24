Путин поздравил коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием газеты

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием со дня выхода первого номера газеты, отметив, что издание вписало яркие и незабываемые страницы в историю отечественных СМИ, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"За минувшее время легендарная "Комсомолка" прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойдённые мэтры репортажа и публицистики. И, конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников "Комсомольской правды", которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них не вернулись домой", - приводятся в поздравлении слова Путина.
1 апреля, 10:37Путин и Мишустин поздравили "Первый канал" с 25-летием
Президент отметил важность того, что нынешний коллектив газеты бережёт и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, а также стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиарынке, добавив, что именно благодаря этому читатели высоко ценят "фирменный" и всегда узнаваемый стиль "Комсомолки".