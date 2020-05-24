В Пермском крае умерли еще пять пациентов с COVID-19

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Двое жителей с подтвержденным COVID-19 скончались за минувшие сутки в Пермском крае, один из них страдал от рака, который стал основной причиной смерти мужчины, еще у троих пациентов коронавирус выявлен посмертно.
"За минувшие сутки летальные исходы зарегистрированы у женщины 68 лет, которая умерла от COVID. И у мужчины 79 лет, имевшего тяжелое онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти. Из новых инфицированных зафиксированы три смерти, у пациентов 68, 82 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти уточняются", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1367 заболевших COVID-19, выздоровели 680 человек, скончались 45, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.