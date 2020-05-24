В Пермском крае умерли еще пять пациентов с COVID-19

"За минувшие сутки летальные исходы зарегистрированы у женщины 68 лет, которая умерла от COVID. И у мужчины 79 лет, имевшего тяжелое онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти. Из новых инфицированных зафиксированы три смерти, у пациентов 68, 82 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти уточняются", - говорится в сообщении.