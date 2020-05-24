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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:47
https://ria.ru/20200524/1571912105.html
В Белоруссии число заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек

12:47 24.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 954, до 36 198, умерли еще 5 человек, всего скончались 199 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
По данным на субботу, количество выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 35 244, умерших - 194.
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"Зарегистрированы 36 тысяч 198 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 450 тысяч 627 тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
По данным минздрава, на 24 мая выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 627 превышает показатель субботы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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