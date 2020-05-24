В Белоруссии число заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 954, до 36 198, умерли еще 5 человек, всего скончались 199 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

По данным на субботу, количество выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 35 244, умерших - 194.

"Зарегистрированы 36 тысяч 198 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 450 тысяч 627 тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, на 24 мая выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 627 превышает показатель субботы.