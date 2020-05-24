Эксперт усомнился в эффективности американского боевого лазера

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможности лазерного оружия в современной войне крайне ограниченны, для уничтожения воздушных целей оно не может считаться эффективным, заявил в воскресенье РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Возможности лазерного оружия в современной войне крайне ограниченны, для уничтожения воздушных целей оно не может считаться эффективным, заявил в воскресенье РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков

Ранее командование Тихоокеанского флота США опубликовало видеоролик испытания так называемой системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator), размещенного на борту десантно-транспортного корабля USS Portland. Испытания проводились неподалеку от базы Пёрл-Харбор . В опубликованном коротком ролике виден корабль, на носу которого находится лазерная установка. Затем появляется яркий луч, который устремлен не вверх, а вдоль поверхности моря. На следующем кадре заметен загоревшийся беспилотный летательный аппарат.

"Для современного лазерного оружия необходимы идеальные погодные условия, которые крайне редко бывают в море, поэтому возможности лазерного оружия в морской войне в настоящее время крайне ограниченны. В настоящее время боевые лазеры можно использовать в ряде случаев для вывода из строя оптико-электронных систем различных видов вооружения. Как оружие для уничтожения воздушных целей лазерные системы не могут считаться эффективными", — заявил Сивков.

Эксперт обратил внимание на то, что американцы показали демонстрационный ролик, который снят в районе южных широт и "в погодных условиях, когда прозрачность воздуха практически идеальная, только в таких условиях можно было сбить беспилотник".

"Нужно множество условий, чтобы применение современного лазерного оружия было эффективным. Даже малозаметная дымка снизит эффективность луча в несколько раз, также необходимо полное отсутствие волн, чтобы брызги не привели к рассеиванию луча. Такие идеальные условия бывают на море очень редко, особенно в северных морях", — утверждает эксперт.

Он также отмечает, что луч направлен на беспилотник длительное время, что означает, что у него недостаточная энергоэффективность, "значит, чтобы сбить более сложную цель, например баллистическую ракету, потребуется удерживать на ней луч несколько десятков секунд, это сложно технологически, за это время она преодолеет несколько десятков километров, при этом современная радиолокационная станция сможет ее обнаружить не раньше чем за десять-пятнадцать километров".