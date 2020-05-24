Китай за время эпидемии экспортировал в США 12 миллиардов масок

"После того, как эпидемия вспыхнула в США, китайское правительство и представители всех слоев населения активно откликнулись и пожертвовали США большое количество срочно требуемых товаров медицинского назначения, мы также предоставляем поддержку и благоприятные условия для осуществления американской стороной закупок (противоэпидемических товаров – ред.) в Китае", - заявил Ван И.
По его словам, "только одних масок в США из Китая экспортировано уже более 12 миллиардов штук, что эквивалентно 40 маскам на каждого американца".
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