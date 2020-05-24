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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:45
https://ria.ru/20200524/1571912000.html
Китай за время эпидемии экспортировал в США 12 миллиардов масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571476780_0:0:3245:1825_1036x0_80_0_0_fca29e08ec65a34f2b55b2839805b7ca.jpg
РИА Новости

Китай за время эпидемии экспортировал в США 12 миллиардов масок

12:45 24.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИзготовление медицинских защитных масок
Изготовление медицинских защитных масок
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Изготовление медицинских защитных масок. Архивное фото
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай за время эпидемии COVID-19 экспортировал в США 12 миллиардов защитных масок, заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"После того, как эпидемия вспыхнула в США, китайское правительство и представители всех слоев населения активно откликнулись и пожертвовали США большое количество срочно требуемых товаров медицинского назначения, мы также предоставляем поддержку и благоприятные условия для осуществления американской стороной закупок (противоэпидемических товаров – ред.) в Китае", - заявил Ван И.
По его словам, "только одних масок в США из Китая экспортировано уже более 12 миллиардов штук, что эквивалентно 40 маскам на каждого американца".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ван И (политик)КитайСШАВ мире
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