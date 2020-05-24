Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии

Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай

ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И назвал иски Вашингтона против Пекина из-за пандемии коронавируса лишенными правовой основы и растаптывающими международное право. Министр иностранных дел КНРназвал иски Вашингтона против Пекина из-за пандемии коронавируса лишенными правовой основы и растаптывающими международное право.

"Эти сутяжнические дела, направленные против Китая, лишены фактологической основы, не имеют правовой основы, никаких юридических доказательств, не имеют международных прецедентов, это на сто процентов продукт, не имеющий сертификата качества", — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Китай, как и остальные страны, пострадал от "неожиданно вспыхнувшей эпидемии".

"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", — добавил глава ведомства.

Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии. О намерении подать аналогичный иск заявили и власти штата Миссисипи

Коронавирус нового типа

В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.

Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.

В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты , на второй строчке находится Бразилия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Россия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Всего в мире коронавирусной инфекции оказались подвержены 5,3 миллиона человек, из них более 342 тысяч умерли.