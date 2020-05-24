Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T13:57
https://ria.ru/20200524/1571911834.html
Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445003_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_c1528712e871e8df2594a52c3fddfdfa.jpg
РИА Новости

Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии

12:42 24.05.2020 (обновлено: 13:57 24.05.2020)
39520
© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
© REUTERS / China Daily CDIC
ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И назвал иски Вашингтона против Пекина из-за пандемии коронавируса лишенными правовой основы и растаптывающими международное право.

"Эти сутяжнические дела, направленные против Китая, лишены фактологической основы, не имеют правовой основы, никаких юридических доказательств, не имеют международных прецедентов, это на сто процентов продукт, не имеющий сертификата качества", — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Китай, как и остальные страны, пострадал от "неожиданно вспыхнувшей эпидемии".
"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", — добавил глава ведомства.
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
8 апреля, 08:00
Китай ждет "расплата за вирус"
Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии. О намерении подать аналогичный иск заявили и власти штата Миссисипи.

Коронавирус нового типа

В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
"Я Мессия, но чудес не творю". Почему Бразилия игнорирует коронавирус
В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Бразилия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Россия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Всего в мире коронавирусной инфекции оказались подвержены 5,3 миллиона человек, из них более 342 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
15 мая, 21:43Распространение нового коронавируса
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса
255444119213
Обсудить 21
Ван И (политик)КитайСШАМиссисипиВ мире
Популярные комментарии
Мир устал от Китая. Пандемия - прекрасный повод ограничить и спасти мир от миллионных толп китайских разносчиков вируса. А заодно и обнулить все китайские резервы в Западном мире.
24 мая, 13:39
Gira Levin
1845201149
Правильно. Они значит будут жрать крыс, мышей, собак, змей тоннами, а мы им вакцину "имеющую общечеловеческое значение" забесплатно?
24 мая, 13:38
Слава-C
1560211131
Рекомендуем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Актер Артем Михалков
Артем Михалков — о детских воспоминаниях и путешествии с любимой девушкой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху
Буэнос-Айрес
В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19
Зуевская ТЭС на востоке Украины
Украина планирует "атомный рывок"
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям
Дождь в Москве
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о праздничной молитве, прошедшей в мечети Грозного
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк: "Глобализация умерла от коронавируса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния