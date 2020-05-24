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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:39
https://ria.ru/20200524/1571911654.html
В ВСУ выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_842195d8c3c6dd4b573591e66d32ae8c.jpg
РИА Новости

В ВСУ выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

12:39 24.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВСУ.
"За минувшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Пункт пропуска Станица Луганская
Вчера, 10:10Распространение нового коронавируса
На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 62 человека. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и зафиксировано два летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек.
По последним данным Минздрава Украины, коронавирусом в стране заболели 20 986 человек, выздоровели 7108, умерли - 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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