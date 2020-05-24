В ВСУ выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВСУ.
"За минувшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 62 человека. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и зафиксировано два летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек.
По последним данным Минздрава Украины, коронавирусом в стране заболели 20 986 человек, выздоровели 7108, умерли - 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.