Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 57 тысяч

Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 256 (против 259 пациентов накануне), в больницы поступили 48 заболевших,117 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 43 смерти, всего с середины марта скончались 9280 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.