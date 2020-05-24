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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:35
https://ria.ru/20200524/1571911565.html
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 57 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391413_0:246:3051:1962_1036x0_80_0_0_0a0320ddf84b93f00b1ddd576126310e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 57 тысяч

12:35 24.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirМужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Число заболевших с начала марта коронавирусом в Бельгии составляет на сегодня 57 092, за минувшие сутки зафиксировано 282 новых случая, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 299 случаях заражения.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 256 (против 259 пациентов накануне), в больницы поступили 48 заболевших,117 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 43 смерти, всего с середины марта скончались 9280 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, в общественном транспорте это является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
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