Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 57 тысяч

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Число заболевших с начала марта коронавирусом в Бельгии составляет на сегодня 57 092, за минувшие сутки зафиксировано 282 новых случая, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 299 случаях заражения.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 256 (против 259 пациентов накануне), в больницы поступили 48 заболевших,117 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 43 смерти, всего с середины марта скончались 9280 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, в общественном транспорте это является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.