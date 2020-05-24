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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:41
https://ria.ru/20200524/1571911339.html
ЦПК опроверг сообщения о массовом заражении сотрудников коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568997089_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b2603884829b5dae78f415d0e0a2b1ef.jpg
РИА Новости

ЦПК опроверг сообщения о массовом заражении сотрудников коронавирусом

12:31 24.05.2020 (обновлено: 12:41 24.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПлановые экзаменационные комплексные тренировки экипажа МКС
Плановые экзаменационные комплексные тренировки экипажа МКС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) опроверг информацию о массовом заражении сотрудников новой коронавирусной инфекцией, пояснив, что такие случаи единичны и завезены из Москвы: всего выявлено 19 случаев, 13 человек уже выздоровели, сообщили РИА Новости в ЦПК.
Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства РИА Новости сказали, что в ЦПК заразились коронавирусом 29 человек.
В ЦПК агентству отметили, что с 3 марта выявлены 19 положительных результатов на коронавирус среди сотрудников центра. Из них по состоянию на 24 мая полностью выздоровели 13 человек.
Среди заболевших нет космонавтов.
"Заболеваемость представлена спорадическими, единичными, эпидемически не связанными случаями коронавирусной инфекции COVID-19, завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников", - сказали агентству в Центре.
По данным ЦПК, у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. "Всего в больнице было два человека, которые уже выписаны", - отметили в Центре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА Наука
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