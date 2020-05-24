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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:11
https://ria.ru/20200524/1571911250.html
Ученые доказали вред "лекарства Трампа" при коронавирусе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045352_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_db855619488a9326f17a46ebdb6fea6a.jpg
РИА Новости

Ученые доказали вред "лекарства Трампа" при коронавирусе

12:27 24.05.2020 (обновлено: 22:11 24.05.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает на брифинге о коронавирусе в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выступает на брифинге о коронавирусе в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ученые доказали неэффективность использования хлорохина и гидроксихлорохина для лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом. Их исследование вышло в журнале Lancet.
Эти препараты относятся к группе противомалярийных, однако в ряде случаев их использовали для лечения пациентов с COVID-19.
Президент США Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. СМИ раскритиковали заявление Трампа, поскольку препарат не был официально одобрен для лечения COVID-19. Кроме того, медики указывают на сильные побочные эффекты: в частности, он может спровоцировать появление аритмии сердца. Личный врач американского президента заявил, что для Трампа польза от приема гидроксихлорохина перевесила возможные риски.
Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма изучили данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа.
Они пришли к выводу, что гидроксилорохин и хлорохин не просто неэффективны при лечении COVID-19, а вредны, поскольку повышают вероятность смерти больных.
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22 мая, 20:52Распространение нового коронавируса
ВОЗ: эффективность гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана
Медики сравнили данные пациентов в трех группах. В первой больных лечили только одним из противомалярийных препаратов, во второй — одним из них в сочетании с антибиотиками, а в третьей — контрольной — такого лечения не применялось.
В итоге в контрольной группе погибло примерно девять процентов пациентов. Из тех, кого лечили либо гидроксилорохином, либо хлорохином, умерли 18% и 16,4% больных. Наибольшая смертность зафиксирована среди больных, которым давали комбинированную терапию, — 23,8% и 22,8% соответственно.
По оценкам авторов исследования, при наличии сопутствующих хронических болезней риски смерти пациентов от коронавируса при использовании этих препаратов могут вырасти до 45%.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек в 188 странах, свыше 337 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 мая, 08:54
Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗСШАОбщество
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