Турция готова организовать чартеры для туристов из России

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Главы МИД Главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса

Как ранее заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, турецкий туристический сектор рассчитывает, что авиасообщение Турции и России возобновится в середине июля.

"Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами (РФ и Германией), мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах, численности инфицированных и летальных исходов от коронавирусной инфекции. Министр добавил, что в Германии, России и других странах мира есть немало желающих провести отдых на турецких курортах, делегации из этих стран уже приглашены в Турцию.

"Мы готовы ознакомить представителей минздрава, минтуризма, туроператоров, словом, всех причастных к данному сектору, с мерами защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции", - сказал Чавушоглу.

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".