Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:27
https://ria.ru/20200524/1571911195.html
Турция готова организовать чартеры для туристов из России
https://cdn22.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_60:348:3082:2048_1036x0_80_0_0_220eed84e97db073d784c1b915316bf1.jpg
РИА Новости

Турция готова организовать чартеры для туристов из России

12:27 24.05.2020
10086
© РИА Новости / Владимир ВяткинРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Русские туристы на отдыхе в Памуккале. Архивное фото
АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Как ранее заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, турецкий туристический сектор рассчитывает, что авиасообщение Турции и России возобновится в середине июля.
Деревня Учхисар в Турции
18 мая, 18:01Туризм
Турция ведет переговоры о туризме с 70 странами
"Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами (РФ и Германией), мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.
По его словам, МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах, численности инфицированных и летальных исходов от коронавирусной инфекции. Министр добавил, что в Германии, России и других странах мира есть немало желающих провести отдых на турецких курортах, делегации из этих стран уже приглашены в Турцию.
"Мы готовы ознакомить представителей минздрава, минтуризма, туроператоров, словом, всех причастных к данному сектору, с мерами защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции", - сказал Чавушоглу.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
191010218
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мевлют ЧавушоглуМИД ТурцииГерманияТурцияВ мире
Рекомендуем
Турецкий отель
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Медик выходит из машины скорой помощи
Власти Крыма обяжут платить за обсерваторы приезжающих "бесцельно"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России
Фельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту Мыс Сарыч на 45-м километре Ялтинской трассы
Крым ввел особый порядок приезда командированных
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений
Отель в Анталье
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Эмблема на форме сотрудника полиции
Пассажир рейса Симферополь — Москва устроил дебош
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Пляж отеля в ТУрции
Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
Закрытое на карантин кафе
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов рассказал, от чего зависит начало курортного сезона
Пляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
Выяснилось, покупают ли туристы авиабилеты до открытия границ
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
Пустая набережная в Севастополе
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния