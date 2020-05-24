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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:27
https://ria.ru/20200524/1571911168.html
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 307
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 307

12:27 24.05.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Работа службы скорой помощи
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 11 новых случаев коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 579 (+11)", - говорится в сообщении.
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По предварительным оценкам THL, как минимум 4,8 тысячи человек выздоровели.
По данным на 12.00 воскресенья, 106 человек находились в больнице, из них 19 в реанимации, 307 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 120 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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