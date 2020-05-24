Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 307

По данным на 12.00 воскресенья, 106 человек находились в больнице, из них 19 в реанимации, 307 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 120 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека старше 90 лет.