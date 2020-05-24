Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 307

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 11 новых случаев коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 579 (+11)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 4,8 тысячи человек выздоровели.
По данным на 12.00 воскресенья, 106 человек находились в больнице, из них 19 в реанимации, 307 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 120 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека старше 90 лет.
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