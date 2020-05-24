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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:28
https://ria.ru/20200524/1571911132.html
Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_9fac05984895b117f65796a96d7941b1.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России

12:25 24.05.2020 (обновлено: 12:28 24.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико об условии остановки распространения коронавируса в России.
Ранее Брико заявил, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95 процентов населения выработается иммунитет к нему.
"Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости", - отметил Онищенко в комментарии НСН.
По его словам, популяционный порог при низкой заразительности этой инфекции "работает" и при меньших цифрах. Также он выразил уверенность в том, что у россиян выработается иммунитет к коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
5132023
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГеннадий Онищенко
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