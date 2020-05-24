Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России

Ранее Брико заявил, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95 процентов населения выработается иммунитет к нему.

По его словам, популяционный порог при низкой заразительности этой инфекции "работает" и при меньших цифрах. Также он выразил уверенность в том, что у россиян выработается иммунитет к коронавирусу.