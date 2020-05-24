Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико об условии остановки распространения коронавируса в России.
Ранее Брико заявил, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95 процентов населения выработается иммунитет к нему.
"Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости", - отметил Онищенко в комментарии НСН.
По его словам, популяционный порог при низкой заразительности этой инфекции "работает" и при меньших цифрах. Также он выразил уверенность в том, что у россиян выработается иммунитет к коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.