В Самарской области на НПЗ горят остатки нефтепродуктов

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Остатки нефтепродуктов горят на Новокуйбышевском НПЗ в Остатки нефтепродуктов горят на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области , сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ поступила в воскресенье в 12.00 (11.00 мск).

"По прибытию подразделений к месту происшествия установлено воспламенение незначительного остаточного количества нефтепродукта на вспомогательном оборудовании выведенной из работы установки вторичных процессов", - говорится в сообщении.