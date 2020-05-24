В Самарской области на НПЗ горят остатки нефтепродуктов

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Остатки нефтепродуктов горят на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, информация о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ поступила в воскресенье в 12.00 (11.00 мск).
"По прибытию подразделений к месту происшествия установлено воспламенение незначительного остаточного количества нефтепродукта на вспомогательном оборудовании выведенной из работы установки вторичных процессов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, пожар локализован в 12.13 (11.13 мск).