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2020-05-24T12:24
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В Самарской области на НПЗ горят остатки нефтепродуктов
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РИА Новости

В Самарской области на НПЗ горят остатки нефтепродуктов

12:24 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Остатки нефтепродуктов горят на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, информация о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ поступила в воскресенье в 12.00 (11.00 мск).
"По прибытию подразделений к месту происшествия установлено воспламенение незначительного остаточного количества нефтепродукта на вспомогательном оборудовании выведенной из работы установки вторичных процессов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, пожар локализован в 12.13 (11.13 мск).
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