В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1823, сообщил республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1823 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, отмечало ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.