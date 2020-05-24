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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:23
https://ria.ru/20200524/1571911079.html
В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

12:23 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1823, сообщил республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1823 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
23 мая, 11:18Распространение нового коронавируса
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, отмечало ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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