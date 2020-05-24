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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T14:01
https://ria.ru/20200524/1571911038.html
В больнице в Коммунарке лечатся более двухсот пациентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более двухсот пациентов

12:22 24.05.2020 (обновлено: 14:01 24.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 154 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook, на лечении находятся 210 пациентов. При этом у 154 подтвержден коронавирус.
За сутки из больницы выписаны четыре человека, один скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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