В больнице в Коммунарке лечатся более двухсот пациентов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 154 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook, на лечении находятся 210 пациентов. При этом у 154 подтвержден коронавирус.
За сутки из больницы выписаны четыре человека, один скончался.
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