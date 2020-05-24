Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первая неделя идет хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем температуру, пункты приема пищи на строительных площадках. Но со временем бдительность падает. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, ателье, кафе, химчистки, парикмахерские — это следующий этап", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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