Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:36
https://ria.ru/20200524/1571910982.html
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620541_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae1126e89c0e6e91c260985b44e8b123.jpg
РИА Новости

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

12:19 24.05.2020 (обновлено: 19:36 24.05.2020)
212650
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Закрытое на карантин кафе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первая неделя идет хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем температуру, пункты приема пищи на строительных площадках. Но со временем бдительность падает. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, ателье, кафе, химчистки, парикмахерские — это следующий этап", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
129802345
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
К середине июня ослабите заключение населения?
24 мая, 12:39
Игорь Розенер
2760007
Люди привыкли уже не тратиться на самоизоляции. Ломка уже прошла. Кафе недосчитаются посетителей ещё год.
24 мая, 13:26
mmak-maxx.ko
3441001
Рекомендуем
Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
Автомобили в Москве
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил слова эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России
Сотрудник полиции
Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
Эпидемиолог объяснил, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В перестрелке на юге Москвы ранен человек
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
В Подмосковье рассказали о первых выходных без цифровых пропусков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния