Аксенов рассказал, от чего зависит начало курортного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало курортного сезона на полуострове зависит от дисциплины населения, соблюдения им профилактических мер из-за коронавируса и слаженной работы всех служб.
По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
"У нас вероятность начала курортного сезона зависит от нашей с вами дисциплины и слаженной работы всех без исключения служб", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Аксенов призвал крымчан помнить, что все зависит от внимательности каждого и уважения друг к другу, труду врачей, Роспотребнадзора, социальных и прочих служб, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
"Только это может нас удержать в определенных рамках", - подчеркнул он.
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