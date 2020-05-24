Аксенов рассказал, от чего зависит начало курортного сезона

По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.

"У нас вероятность начала курортного сезона зависит от нашей с вами дисциплины и слаженной работы всех без исключения служб", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.