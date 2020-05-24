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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:19
https://ria.ru/20200524/1571910952.html
Аксенов рассказал, от чего зависит начало курортного сезона
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Аксенов рассказал, от чего зависит начало курортного сезона

12:19 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало курортного сезона на полуострове зависит от дисциплины населения, соблюдения им профилактических мер из-за коронавируса и слаженной работы всех служб.
По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
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"У нас вероятность начала курортного сезона зависит от нашей с вами дисциплины и слаженной работы всех без исключения служб", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Аксенов призвал крымчан помнить, что все зависит от внимательности каждого и уважения друг к другу, труду врачей, Роспотребнадзора, социальных и прочих служб, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
"Только это может нас удержать в определенных рамках", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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