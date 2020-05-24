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Минобрнауки планирует зачислить всех первокурсников в августе
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РИА Новости

Минобрнауки планирует зачислить всех первокурсников в августе

12:18 24.05.2020 (обновлено: 12:20 24.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАбитуриенты перед собеседованием с приемной комиссией Московского физико-технического института
Абитуриенты перед собеседованием с приемной комиссией Московского физико-технического института
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Абитуриенты перед собеседованием с приемной комиссией Московского физико-технического института. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобрнауки рассчитывает, что зачисление 100% первокурсников пройдет в августе, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Он отметил, что сроки приёмной кампании зависят от окончания проведения ЕГЭ.
Афанасьев напомнил, что в этом году в августе предполагается вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые по какой-то причине не смогли сделать это в основные сроки. И, по словам замминистра, зачисление не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие.
"И 100% зачисления мы произведем в августе", - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
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Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
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