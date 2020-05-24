Минобрнауки планирует зачислить всех первокурсников в августе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобрнауки рассчитывает, что зачисление 100% первокурсников пройдет в августе, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Он отметил, что сроки приёмной кампании зависят от окончания проведения ЕГЭ.
Афанасьев напомнил, что в этом году в августе предполагается вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые по какой-то причине не смогли сделать это в основные сроки. И, по словам замминистра, зачисление не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие.
"И 100% зачисления мы произведем в августе", - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".