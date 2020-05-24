Минобрнауки планирует зачислить всех первокурсников в августе

Афанасьев напомнил, что в этом году в августе предполагается вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые по какой-то причине не смогли сделать это в основные сроки. И, по словам замминистра, зачисление не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие.