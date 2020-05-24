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Посол США в Германии планирует уйти в отставку, сообщили СМИ
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РИА Новости

Посол США в Германии планирует уйти в отставку, сообщили СМИ

12:17 24.05.2020 (обновлено: 12:21 24.05.2020)
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© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл намерен в ближайшие недели покинуть занимаемую должность, сообщило в воскресенье агентство dpa.
По сведениям агентства, на место Гренелла может быть временно назначена Робин Куинвилл, которая с 2018 года является советником-посланником в американском посольстве в Берлине.
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В феврале этого года Гренелл был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки США, однако ранее сенат США утвердил директором нацразведки Джона Рэтклиффа. В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге.
По оценке dpa, намерение Гренелла уйти в отставку "не совсем удивительно". Хотя в феврале он заявил, что хочет сохранить пост посла США, позднее американское издание Daily Wire информировало, что Гренелл сообщил Белому дому о намерении уйти в отставку. Тем не менее, официального подтверждения этой информации тогда не последовало.
Гренелл занимает пост посла США в ФРГ с мая 2018 года.
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Ричард ГренеллГерманияСШАБерлин (город)В мире
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