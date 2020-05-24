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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:14
https://ria.ru/20200524/1571910814.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501578_32:0:2556:1420_1036x0_80_0_0_4701238499b99037c717fd94e5fa2c4c.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

12:14 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 41, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1734 случая заболевания коронавирусом, скончались 40 человек, в том числе муфтий республики.
Медик в машине скорой помощи
23 мая, 12:22Распространение нового коронавируса
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40
"За сутки скончался один человек – женщина 1970 года рождения. Она поступила в больницу 10 мая, а с 14 мая находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего 1778 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 781 человек.
В республике госпитализированы 554 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 278, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4043 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 626 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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