В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 41, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1734 случая заболевания коронавирусом, скончались 40 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки скончался один человек – женщина 1970 года рождения. Она поступила в больницу 10 мая, а с 14 мая находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего 1778 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 781 человек.

В республике госпитализированы 554 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 278, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4043 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 626 человек.