В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 1,6 тысячи штрафов уже отменили автовладельцам, допустившим ошибку при привязке машины к пропуску в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за вчерашний день МАДИ отменила ещё 285 штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску.
"МАДИ отменила уже более 1600 штрафов — тем автовладельцам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет", - цитируют в пресс-службе главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.