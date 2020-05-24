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2020-05-24T12:08
https://ria.ru/20200524/1571910658.html
В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569644702_0:95:3072:1823_1036x0_80_0_0_8a7a283454c6bdc331f825a5b7630e68.jpg
РИА Новости

В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов ошибившимся водителям

12:08 24.05.2020
20254
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 1,6 тысячи штрафов уже отменили автовладельцам, допустившим ошибку при привязке машины к пропуску в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за вчерашний день МАДИ отменила ещё 285 штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску.
"МАДИ отменила уже более 1600 штрафов — тем автовладельцам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет", - цитируют в пресс-службе главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМосква
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