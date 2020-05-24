Число умерших от коронавируса в Астраханской области выросло до 13

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Еще две женщины с установленным диагнозом коронавирус скончались в Еще две женщины с установленным диагнозом коронавирус скончались в Астраханской области , число жертв инфекции увеличилось до 13, сообщает управление администрации губернатора региона.

По данным областного минздрава, на 24 мая в Астраханской области зарегистрирован 1501 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 153 за минувшие сутки.

"Два новых смертельных случая произошли за последние сутки. Обе погибшие – женщины, возраст умерших – 70 и 80 лет", - говорится в сообщении.

Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно. Также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. Одна из женщин пять дней находилась дома на самолечении и не обращалась в медицинские организации.

Всего в регионе умерли 13 человек с коронавирусом, выздоровели 675.