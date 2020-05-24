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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:06
https://ria.ru/20200524/1571910548.html
Число умерших от коронавируса в Астраханской области выросло до 13
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Астраханской области выросло до 13

12:06 24.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Еще две женщины с установленным диагнозом коронавирус скончались в Астраханской области, число жертв инфекции увеличилось до 13, сообщает управление администрации губернатора региона.
По данным областного минздрава, на 24 мая в Астраханской области зарегистрирован 1501 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 153 за минувшие сутки.
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"Два новых смертельных случая произошли за последние сутки. Обе погибшие – женщины, возраст умерших – 70 и 80 лет", - говорится в сообщении.
Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно. Также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. Одна из женщин пять дней находилась дома на самолечении и не обращалась в медицинские организации.
Всего в регионе умерли 13 человек с коронавирусом, выздоровели 675.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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