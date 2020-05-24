Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 14 тысяч человек

Согласно последним данным минздрава, за последние сутки были выявлены 258 новых случаев инфицирования, в результате чего общее число зараженных достигло 14 035. Количество летальных исходов за сутки возросло на пять и достигло 868. С начала вспышки COVID-19 на Филиппинах вылечились в общей сложности 3 249 человек.