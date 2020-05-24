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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:04
https://ria.ru/20200524/1571910475.html
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 14 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377628_0:315:2772:1874_1036x0_80_0_0_f4ca9c8f269053b1224656022d0a258e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 14 тысяч человек

12:04 24.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедик в маске
Медик в маске
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медик в маске. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Филиппинах превысило 14 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным минздрава, за последние сутки были выявлены 258 новых случаев инфицирования, в результате чего общее число зараженных достигло 14 035. Количество летальных исходов за сутки возросло на пять и достигло 868. С начала вспышки COVID-19 на Филиппинах вылечились в общей сложности 3 249 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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