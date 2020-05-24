Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 14 тысяч человек

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Филиппинах превысило 14 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным минздрава, за последние сутки были выявлены 258 новых случаев инфицирования, в результате чего общее число зараженных достигло 14 035. Количество летальных исходов за сутки возросло на пять и достигло 868. С начала вспышки COVID-19 на Филиппинах вылечились в общей сложности 3 249 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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