В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти крупнейшей аргентинской провинции Власти крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес сделают использование мобильного приложения Cuidar, разработанного для борьбы с коронавирусом, обязательным для работы в условиях карантина, сообщает издание Nacion со ссылкой на заявление губернатора Акселя Кисильофа.

Как отметил Кисильоф, возобновление работы предприятий в провинции возможно только с соблюдением "строгих правил". Он подчеркнул, что использование приложения Cuidar будет обязательным условием для получения электронного сертификата, дающего разрешения на работу и позволяющего передвижение на транспорте.

Основная функция приложения заключается в выявлении у пользователей симптомов коронавируса и отслеживании перемещения зараженных COVID-19 через геолокацию. После ввода личных данных пользователю необходимо сообщить приложению данные о температуре тела, а также наличии возможных симптомов COVID-19. В случае отсутствия подозрения на заболевание, ему будет выдан код для получения разрешения на передвижение.

При необходимости пользователь может быть направлен в ближайший медицинский центр. По мнению властей, использование данной технологии упростит процесс принятия решений в реальном времени. При этом на данном этапе у приложения отсутствует функция оповещения пользователя о возможном контакте с зараженными COVID-19.

Накануне власти Аргентины продлили карантин, введенный из-за коронавируса 20 марта, до 7 июня.

По последним данным, в Аргентине выявлены 11 353 зараженных COVID-19. Большинство случаев заболевания наблюдается в столице и провинциях Буэнос-Айрес, Чак, Кордоба. Общее число летальных исходов составляет 445.