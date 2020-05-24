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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:02
https://ria.ru/20200524/1571910321.html
В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/153372/74/1533727409_0:359:7620:4645_1036x0_80_0_0_c3e01499c1fa32a71e1fd3c88b4b3a3c.jpg
РИА Новости

В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19

12:02 24.05.2020
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© AFP 2020 / Juan MabromataБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© AFP 2020 / Juan Mabromata
Буэнос-Айрес. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес сделают использование мобильного приложения Cuidar, разработанного для борьбы с коронавирусом, обязательным для работы в условиях карантина, сообщает издание Nacion со ссылкой на заявление губернатора Акселя Кисильофа.
Как отметил Кисильоф, возобновление работы предприятий в провинции возможно только с соблюдением "строгих правил". Он подчеркнул, что использование приложения Cuidar будет обязательным условием для получения электронного сертификата, дающего разрешения на работу и позволяющего передвижение на транспорте.
Основная функция приложения заключается в выявлении у пользователей симптомов коронавируса и отслеживании перемещения зараженных COVID-19 через геолокацию. После ввода личных данных пользователю необходимо сообщить приложению данные о температуре тела, а также наличии возможных симптомов COVID-19. В случае отсутствия подозрения на заболевание, ему будет выдан код для получения разрешения на передвижение.
При необходимости пользователь может быть направлен в ближайший медицинский центр. По мнению властей, использование данной технологии упростит процесс принятия решений в реальном времени. При этом на данном этапе у приложения отсутствует функция оповещения пользователя о возможном контакте с зараженными COVID-19.
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Накануне власти Аргентины продлили карантин, введенный из-за коронавируса 20 марта, до 7 июня.
По последним данным, в Аргентине выявлены 11 353 зараженных COVID-19. Большинство случаев заболевания наблюдается в столице и провинциях Буэнос-Айрес, Чак, Кордоба. Общее число летальных исходов составляет 445.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Буэнос-Айрес (провинция)АргентинаТехнологииВ мире
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