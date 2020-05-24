Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

"Двадцать третьего мая в следственное управление <…> поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы", — говорится в сообщении.