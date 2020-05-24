В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом

Она подчеркнула, что заболевание с первых дней протекало тяжело, пациентка провела целый месяц на искусственной вентиляции легких. "Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины. Но организм не ответил на терапию, к сожалению, она скончалась", - добавила Бучкова.