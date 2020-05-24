Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:57
https://ria.ru/20200524/1571910134.html
В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом

11:57 24.05.2020
3843
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа с подтвержденным коронавирусом скончалась в возрасте 32 лет, она относилась к группе риска из-за проблем с органами дыхания, сообщила заместитель губернатора Татьяна Бучкова.
"В Салехардской окружной больнице после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии скончалась пациентка из Лабытнанги. Женщина 32 лет относилась к группе риска, страдала заболеванием органов дыхания, обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания, и при госпитализации у нее была диагностирована пневмония, тогда же подтвердился COVID-19", - приводит окружной оперативный штаб по профилактике коронавируса слова Бучковой.
Работа службы скорой помощи
Вчера, 11:34Распространение нового коронавируса
В Югре умерли две пациентки с COVID-19
Она подчеркнула, что заболевание с первых дней протекало тяжело, пациентка провела целый месяц на искусственной вентиляции легких. "Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины. Но организм не ответил на терапию, к сожалению, она скончалась", - добавила Бучкова.
Согласно данным оперштаба, темп прироста подтвержденных случаев коронавируса в регионе в последние дни снижается, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 29 заразившихся. В целом по Ямалу коронавирус подтвержден у 2054 человек, каждый третий уже выздоровел, скончались шестеро. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе приближается к 100 тысячам.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1001104
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмалЛабытнангиОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи
На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Работа службы скорой помощи
В Югре умерли две пациентки с COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более двухсот пациентов
Врач
В Петербурге рассказали о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Пляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
Выяснилось, покупают ли туристы авиабилеты до открытия границ
Актриса Алена Бабенко
Заболевшая СOVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния