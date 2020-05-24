В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа с подтвержденным коронавирусом скончалась в возрасте 32 лет, она относилась к группе риска из-за проблем с органами дыхания, сообщила заместитель губернатора Татьяна Бучкова.
"В Салехардской окружной больнице после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии скончалась пациентка из Лабытнанги. Женщина 32 лет относилась к группе риска, страдала заболеванием органов дыхания, обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания, и при госпитализации у нее была диагностирована пневмония, тогда же подтвердился COVID-19", - приводит окружной оперативный штаб по профилактике коронавируса слова Бучковой.
Она подчеркнула, что заболевание с первых дней протекало тяжело, пациентка провела целый месяц на искусственной вентиляции легких. "Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины. Но организм не ответил на терапию, к сожалению, она скончалась", - добавила Бучкова.
Согласно данным оперштаба, темп прироста подтвержденных случаев коронавируса в регионе в последние дни снижается, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 29 заразившихся. В целом по Ямалу коронавирус подтвержден у 2054 человек, каждый третий уже выздоровел, скончались шестеро. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе приближается к 100 тысячам.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
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