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2020-05-24T11:53
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Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
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РИА Новости

Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем

11:53 24.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что процесс освобождения из тюрем сторонников радикального движения "Талибан" будет ускорен, и призвал талибов также ускорить освобождение пленных.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня.
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"Как ответственное правительство мы хотим сделать еще один шаг вперед: я объявляю, что освобождение заключенных талибов будет ускорено, и мы призываем "Талибан" также ускорить освобождение заключенных сотрудников сил безопасности и обороны (Афганистана - ред.)", - сказал Гани, слова которого приводит телеканал Tolo News.
По данным телеканала, президент Афганистана добавил, что переговорная группа готова в кратчайшие сроки начать внутриафганские переговоры.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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АфганистанТалибанВ мире
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