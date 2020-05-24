Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем

Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня.

"Как ответственное правительство мы хотим сделать еще один шаг вперед: я объявляю, что освобождение заключенных талибов будет ускорено, и мы призываем "Талибан" также ускорить освобождение заключенных сотрудников сил безопасности и обороны (Афганистана - ред.)", - сказал Гани, слова которого приводит телеканал Tolo News.