Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.

По ее словам, этот продукт противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, отказаться от кефира следует людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.

Диетолог также развеяла миф о пользе кефира для желающих сбросить лишний вес.

"Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться", — рассказала Соломеина.