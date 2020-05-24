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Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
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РИА Новости

Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

11:48 24.05.2020 (обновлено: 14:20 24.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанккефир
кефир
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
По ее словам, этот продукт противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, отказаться от кефира следует людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.
Диетолог также развеяла миф о пользе кефира для желающих сбросить лишний вес.

"Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться", — рассказала Соломеина.

Тем, кому кефир не противопоказан, врач рекомендовала выпивать не более двух стаканов в день.
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6 ноября 2019, 17:27
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