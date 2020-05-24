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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:42
https://ria.ru/20200524/1571909587.html
В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса

11:42 24.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Женщина в возрасте 107 лет выздоровела в Иране после заражения коронавирусом, сообщило агентство IRNA со ссылкой на медиков.
"Женщина из города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари в возрасте 107 лет, победила коронавирус", - сказал агентству IRNA пресс-секретарь университета медицинских наук в городе Арак Ясер Корбани.
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По его словам, состояние женщины удовлетворительное, однако ввиду возраста было решено на несколько дней оставить ее в больнице под наблюдением врачей, пока она полностью не поправится.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 133,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых около 7,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 104 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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