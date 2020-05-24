В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Женщина в возрасте 107 лет выздоровела в Женщина в возрасте 107 лет выздоровела в Иране после заражения коронавирусом, сообщило агентство IRNA со ссылкой на медиков.

"Женщина из города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари в возрасте 107 лет, победила коронавирус", - сказал агентству IRNA пресс-секретарь университета медицинских наук в городе Арак Ясер Корбани.

По его словам, состояние женщины удовлетворительное, однако ввиду возраста было решено на несколько дней оставить ее в больнице под наблюдением врачей, пока она полностью не поправится.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 133,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых около 7,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 104 тысяч человек.